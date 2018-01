/ / / / / / / Influenza killer: due morti a Messina

E' accaduto tutto nella giornata di martedì a Messina: una donna di 50 anni e un uomo di 42 sono deceduti per complicazioni respiratorie dovute ad una sindrome influenzale. Per entrambi sarà probabilmente disposto l'esame autoptico per verificare che non si tratti del temibile virus H1N1.





Nel primo caso la donna si è spenta martedì sera presso l'Ospedale Papardo, dopo essere stata trasferita dal Piemonte già in condizioni gravissime. La 50 enne, secondo quanto riferiscono i medici, è arrivata in ospedale accompagnata dal marito con " una grave insufficienza respiratoria e un deficit cardio-circolatorio.









Molto simile il decesso del 42enne di Santa Teresa Riva avvenuto, invece, presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina. In questo caso il referto clinico fa riferimento a complicazioni scaturite da una broncopolmonite. Per entrambi trattasi quindi di complicazioni fatali che potrebbero lasciar supporre l'esistenza di un ceppo influenzale particolarmente aggressivo.

About Corsaro del Sud