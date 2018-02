/ / / / / / / / / Aumenta in Sicilia il numero dei visitatori per le vacanze di Pasqua

Pasqua 2018 in Sicilia, in una terra di cultura, colori, sapori e riti pasquali. La favolosa “terra del sole e del mare”, è la regione più gettonata per trascorrere le festività. Ad affermarlo sono le principali agenzie di viaggio dell’Isola: “un andamento delle prenotazioni in crescita del 30%”- come dichiara il direttore generale dell’Agenzia di Viaggi Tour Plus.